Le point commun entre "Koh-Lanta", "The Voice" et "Danse avec les Stars"? Qualifio

Logée au cœur de Louvain-la-Neuve, place de l’Université, Qualifio s’est fait un nom en travaillant pour des émissions populaires. Son créneau? Proposer du contenu et des jeux interactifs, sponsorisés par la pub. Après la France, les Pays-Bas et l’Espagne, Olivier Simonis, Serges Rappaille et Olivier Verdin veulent s’attaquer à l’Allemagne.