Le principal producteur de RTL met Keynews TV en réorganisation judiciaire

Ces deux sociétés, qui ont changé de dénomination à la fin de l’année 2017, font partie d’Everlasting Group, la maison de production que l’on peut qualifier de fournisseur des plus importants programmes de RTL-TVI . Kanatavia est le nouveau nom de KNTV (Keynews TV) et Talents4Belgium est la nouvelle dénomination d’Everlasting Talents.

"Pas une surprise"

Difficile d’y voir clair à ce stade. Une chose semble certaine: RTL-TVi, à qui Everlasting fournit quelques-uns de ses plus gros programmes, n’a aucun intérêt et aucune envie de voir l’ensemble s’effondrer. Parmi les causes des difficultés rencontrées par le producteur, on peut citer la reprise de KNTV qui a pris plus de temps que prévu, un rachat suivi d’un déménagement qui a entraîné des coûts plus importants qu’escomptés.