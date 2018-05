Le prix de la presse Belfius décerné à François Brabant et Wilfried

L’Echo était représenté en catégorie "Presse Ecrite" avec le dossier "1 an après", rédigé par Benoit Mathieu. Dans ce dossier, un an après les attentats à Zaventem et à Maelbeek qui ont fait 32 morts et plus de 300 bles­sés, les secouristes racontent leur 22 mars. Pour L’Echo, l’hôpital militaire a exceptionnellement ouvert ses portes. Le dossier a été publié le 18 mars 2017.