Le projet radio des télés locales se précise

Fréquences FM et DAB+

Ce n’est pas tout. La chaîne a confirmé son ambition de décrocher avec les principales télés locales (RTC Télé Liège, Télésambre à Charleroi…) un réseau FM "urbain" et un réseau DAB+ afin de couvrir les principales villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’actuel plan FM ne compte que deux réseaux urbains, occupés par Fun et DH radio. Le futur plan en prévoit deux également, mais la concurrence sera rude puisque RTL revendique un réseau pour Mint et NGroup (NRJ-Nostalgie), un autre pour Chérie FM. Avec une programmation variée mêlant infos, débats, magazines et musique, le réseau des télés locales pourrait, qui sait, rebattre les cartes du paysage radio.