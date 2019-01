Le record de "likes" sur Instagram battu par... un oeuf

La star des réseaux sociaux Kylie Jenner vient de perdre le statut d'utilisatrice d'Instagram ayant récolté le plus de "likes" sur une de ses photos. Et ce au profit d'un oeuf.

"Etablissons ensemble un record du monde du plus grand nombre de likes sur Instagram. Battons le record du monde établi par Kylie Jenner (18 millions)! On va y arriver", disait le message accompagnant la photo de l'oeuf, le seul "post" du compte.

Lundi, vers 15H30, le message avait recueilli 28,6 millions de "likes", soit dix millions de plus que l'ancien record de la benjamine du clan Jenner, Kylie. Kylie Jenner avait recueilli 18,3 millions de "likes" pour son faire-part de naissance, posté le 6 février 2018, annonçant l'arrivée de sa fille Stormi.

De 2010 à 2017, la photo de profil par défaut sur Twitter était un oeuf. Mais le réseau social aux 280 signes a décidé de ne plus utiliser l'oeuf car il était associé à la culture des trolls, ces internautes qui postent des messages volontairement provocateurs et offensants, quitte à s'acharner parfois sur un internaute.

"Je me suis dit que ce serait une expérience intéressante d'essayer de battre le record avec quelque chose d'aussi basique que possible", a expliqué le propriétaire du compte. "J'imagine que c'est aussi une manière de parler de la culture de la célébrité, à quel point elle est fragile et facile à manipuler", a-t-il poursuivi. "Mais j'ai surtout pensé que ce serait drôle si quelque chose d'aussi simple qu'un oeuf pouvait récupérer le trône."