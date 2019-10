Le streaming explose, son empreinte écologique aussi

Mais si la diffusion numérique semble dématérialisée, elle n’est pas immatérielle: terminaux, réseaux de stockage et de diffusion, tous consomment de l’énergie. C’est la vidéo à la demande – Netflix, Amazon et bientôt Apple ou Disney – qui domine, avec 34% de la consommation totale. Viennent ensuite les vidéos pornographiques, 27% du total, les "tubes" internet (21%) et les autres usages (18%).