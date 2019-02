Le triomphe de Netflix aux Oscars va-t-il bouleverser le cinéma?

Une édition qui fera date. Avec quatre récompenses , dont trois pour "Roma" d’Alfonso Cuaron, sacré meilleur réalisateur, Netflix est l’un des grands vainqueurs des Oscars 2019 . Si elle n’a pas remporté la statuette du meilleur film, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement est entrée dans la cour des grands aux côtés des studios hollywoodiens mythiques, les Columbia, Paramount, 20th Century Fox, Warner et autre Universal. De quoi confirmer le Lion d’or obtenu en septembre à la Mostra de Venise . " Ils avaient déjà les abonnés et l’argent il leur manquait le prestige pour asseoir leur image, c’est fait", résume Hugues Dayez, le "M. Cinéma" de la RTBF.

Cette consécration marque une fois encore la montée en puissance de Netflix. Forte de 140 millions d’abonnés dans le monde, la société créée par Reed Hastings n’est plus seulement un robinet à contenus (séries, films, animation, documentaires), c’est devenu un producteur réputé pour la qualité de ses séries bien connues (House of Cards, The Crown, Casa del Papel…) et, désormais, de ses films. Elle a produit des réalisateurs réputés comme les frères Coen, Steven Soderbergh et donc Alfonso Cuaron (déjà couronné en 2014 avec Gravity).