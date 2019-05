Les Cinémas Pathé à la rescousse du bébé de Luc Besson

EuropaCorp a confirmé être en discussion avec ses créanciers et avec le groupe Pathé, dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de ses capacités financières par le biais d'une augmentation de capital. Une bouffée d'oxygène pour la société de Luc Besson, plombée par ses incursions hollywoodiennes.

La société de production et de distribution de films et séries, placée en procédure de sauvegarde, a confirmé l'intérêt de Pathé ce mercredi, tout en précisant qu'elle "ne peut donner aucune assurance quant à l'aboutissement de cette proposition". Une annonce qui a fait grimper le titre Europacorp de 106,43% à la Bourse de Paris, terminant la séance de mercredi à 1,28 euro. Ce jeudi, l'action perd environ 10% à mi-séance.

L'arrivée probable de Pathé va faire le plus grand bien à la société de Luc Besson. Europacorp est en effet en procédure de sauvegarde depuis le 14 mai, ce qui lui permet de renégocier sa dette qui se chiffre à plus de 220 millions d'euros et dont le remboursement est gelé le temps de ce processus. Il était prévu pour une durée initiale de six mois. Selon Les Echos, Pathé aurait déjà fait une offre de reprise, refusée par les créditeurs d'EuropaCorp.