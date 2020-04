Les candidats à la reprise du pôle presse de Nethys ont déposé leur offre

Rossel, IPM, Roularta et Fidelium Partners ont remis leur offre jeudi. Nethys va ensuite arrêter une liste restreinte de candidats avec lesquels les négociations se poursuivront pour aboutir à une offre liante.

Les quatre candidats retenus par Nethys pour la reprise de son pôle presse ont déposé leur offre dans les délais. Ce pôle comprend Les Éditions de l’Avenir (L’Avenir et le Journal des Enfants), L’Avenir Advertising (Proximag) et L’Avenir Hebdo (Moustique et Télé Pocket). Les offres étaient attendues hier jeudi 16 avril.