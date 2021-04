Les données de plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook divulguées

Les archives concernant 533 millions de comptes Facebook viennent d'être divulguées. Numéro de téléphone, adresse email, nom complet: des personnes mal intentionnées risquent d'utiliser ces données pour des arnaques et du piratage.

Des données concernant plus de 500 millions d'utilisateurs Facebook et issues d'une fuite survenue en 2019, dont des adresses e-mail et des numéros de téléphone, ont été mises en ligne sur un forum de hackers, a rapporté le site Business Insider, confirmant les informations d'un expert en cybercriminalité. "Les archives concernant 533 millions de comptes Facebook viennent d'être divulguées gratuitement", a tweeté Alon Gal, directeur technique de l'agence anti-cybercriminalité Hudson Rock, fustigeant l'"absolue négligence" de Facebook.