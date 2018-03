"Les exigences de la RTBF sont invraisemblables"

"En clair, la RTBF, opérateur public, devient de plus en plus privée, programmant toujours plus de divertissements, de séries américaines, etc. Elle s’éloigne de ses missions comme l’éducation et la culture, pour entamer une course à l’audience."

La RTBF a fait état de certaines demandes pour son futur contrat de gestion qu’elle négocie avec son pouvoir de tutelle. Elles vous paraissent excessives? La RTBF demande, entre autres choses, une augmentation de 2% par an de sa dotation, l’octroi d’une 6e radio et d’une 4e chaîne de télévision, ainsi qu’un mécanisme de compensation pour faire face à l’arrivée de TF1 sur le marché publicitaire belge. Ces requêtes sont invraisemblables. Elles menacent gravement le pluralisme des médias en Communauté française et la coexistence d’un acteur privé aux côtés de l’opérateur public. Cette fois, il y a urgence.

Qu’est-ce qui vous dérange de plus dans ces exigences?

Pas un élément en particulier, mais une véritable lame de fond qui s’est développée depuis quelques années et que ces demandes viennent renforcer. En clair, la RTBF, opérateur public, devient de plus en plus privée, programmant toujours plus de divertissements, de séries américaines, etc. Elle s’éloigne de ses missions comme l’éducation et la culture, pour entamer une course à l’audience. Ce n’est pas son rôle. Hélas, le gouvernement a progressivement renoncé à lui rappeler ses missions de service public.