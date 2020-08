Les investissements publicitaires offline chutent en Belgique

Comme beaucoup de secteurs, la publicité a connu un solide coup d'arrêt en 2020. La publicité offline (presse, TV, affichage, etc.) a connu une première moitié d'année catastrophique. Sur les six premiers mois, le total des investissements est de 1.390 millions d'euros (ce montant est calculé sans tenir compte des négociations), soit -26% par rapport à la période courant de janvier à juin 2019. Il faut remonter jusqu'en 2005 pour trouver un semestre aussi bas, selon l'agence média Space, qui a analysé les chiffres.

Certains diffuseurs ont plus souffert que d'autres de cette chute des investissements. À l'arrêt complet pendant trois mois et demi, les cinémas enregistrent une baisse de 62%; confinement oblige, l'out-of-home (affichage) voit ses investissements diminuer de 33%, selon des chiffres de Nielsen. La télévision et la presse quotidienne sont dans la moyenne globale (-25% et -27%), la radio, les magazines et le direct mail font juste un peu mieux (-21% et -22%).