Les levées de fonds tax shelter sauvées par le gouvernement

Hausse des plafonds

Ce qui explique notamment pourquoi BNP Paribas Fortis Film Finance affiche une stabilisation des fonds levés (27 millions) et que Taxshelter.be, qui a ING pour partenaire, a connu une croissance de près de 20% à 25 millions (ce qui lui a permis de soutenir près de 180 projets). Ces deux grosses banques ont en effet de grands comptes dans leur clientèle: "Nous avons eu moins d’investisseurs, mais nous avons pu en attirer de plus gros, issus notamment du secteur agroalimentaire, soit ceux qui n'ont pas été atteints par la crise", commente Guy Pollentier. "Il y a aussi eu d’autres mesures comme la durée plus longue pour effecteur les dépenses, ce qui a aidé les producteurs, la création d’un fonds d’urgence pour les arts de la scène et les hausses d’enveloppes des fonds régionaux, ajoute Alexandre Wittamer: quand le politique travaille bien, il faut le dire aussi."