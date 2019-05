Les libraires demandent aux futurs élus de les aider à se distinguer

Les deux fédérations du secteur, Prodipresse et Perstablo, ont envoyé un mémorandum à tous les partis et responsables politiques. Ils voudraient que le métier de libraire/presse soit clairement défini et qu'il soit protégé par un label. Ils voudraient aussi disposer d’une aide équivalente à celle du subside à la distribution des journaux.

Les quelque 2.580 libraires indépendants que compte la Belgique ont adressé un mémorandum aux partis politiques et à leurs représentants au nord et au sud du pays. Prodipresse et Perstablo, leurs organisations professionnelles, y listent les principales réformes qu’elles souhaiteraient voir mises en oeuvre par les futures majorités aux niveaux fédéral, communautaire et régional, selon les thèmes et les compétences abordés. L’objectif global est d’assurer l’avenir d’une profession attaquée de différents côtés. "Il est primordial pour tout état démocratique de créer, modifier et adapter les réglementations qui permettent au réseau des libraires/presse d’assurer leur rôle démocratique via la distribution d’une presse pluraliste et large", y soulignent les présidents des deux organisations, Xavier Deville (Prodipresse) et Yannick Gyssens (Perstablo).