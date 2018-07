Les marchés en mode #deletefacebook

Le nombre d’utilisateurs de Facebook et ses ventes ont augmenté moins que prévu au deuxième trimestre. Plongeon boursier historique pour le titre.

Deuxième effet Cambridge Analytica pour Facebook . Après avoir publié mercredi soir des résultats marqués par les conséquences du scandale de ce bureau d’analyses , le groupe de réseaux sociaux a vu son action chuter de 20% à l’ouverture de la Bourse de New York ce jeudi.

Quand l’affaire Cambridge Analytica avait éclaté, à la mi-mars, le titre Facebook avait chuté de 18% en sept séances. Jeudi, on a eu droit, en une seule journée, à un condensé de cette première déroute boursière.

Ce jeudi, ce sont plus de 125 milliards de dollars qui se sont évaporés en quelques minutes à l’ouverture de Wall Street.

À l’époque, le groupe américain avait vu sa capitalisation boursière fondre de près de 100 milliards de dollars en un peu plus d’une semaine. Mais jeudi, ce sont plus de 125 milliards de dollars qui se sont évaporés en quelques minutes à l’ouverture de Wall Street. Car entre ces deux épisodes boursiers désastreux, l’action Facebook avait rebondi de plus de 40%, les investisseurs ayant jugé que l’affaire Cambridge Analytica laisserait peu de traces. Ils avaient tort.