Les médias et le divertissement pèsent 10 milliards en Belgique

Le secteur du divertissement et des médias a retrouvé son élan après une année noire où le chiffre d’affaires du secteur a diminué de 7,8% et où le divertissement en présentiel s’est effondré, avec une baisse de 67% des recettes pour les cinémas. En Belgique, le secteur pèse tout de même 10,04 milliards d’euros et s’oriente vers une année de rebond salvatrice avec une croissance de 6,5% en 2021 et de 7,2% en 2022, grâce à la forte demande de contenu numérique et de publicité. Ces chiffres qui sont tirés du rapport Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC qui analyse et prédit les dépenses en divertissement et en médias des consommateurs et des annonceurs.