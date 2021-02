Les médias européens veulent s'inspirer de l'Australie pour faire payer Google

En Australie, Google est en pleine négociation avec le gouvernement. Derrière en embuscade, on retrouve Rupert Murdoch et Microsoft.

Les éditeurs de presse européens et Microsoft demandent la mise en place d'un mécanisme "à l'australienne" en Europe pour assurer une rémunération équitable.

Microsoft et les éditeurs de presse européens qui font front commun, l'image n'est pas banale. Une alliance de circonstance et opportuniste. Le but? Obtenir une meilleure rémunération des éditeurs de presse européens pour l'utilisation de leurs contenus par les géants numériques comme Facebook et Google. Le timing n'est pas anodin et s'inspire directement de ce qui se passe en Australie en ce moment.

Les yeux de la planète média sont rivés depuis plusieurs jours sur l'île continent dont les autorités et les médias accusent Facebook et Google de tirer profit de leurs contenus en affichant des aperçus de leurs articles sur son moteur de recherche pour l'un et son fil d'actualité pour l'autre, sans partager les revenus qu'ils en tirent.

Lire aussi | Facebook restreint le partage d'articles en Australie

Le bras de fer et les discussions sont toujours en cours, chaque camp faisant monter la pression à son tour. Facebook a restreint le partage d'articles et de vidéos d'information par les éditeurs et les utilisateurs australiens, Google a menacé de quitter le territoire avec ses services. En face, le gouvernement local continue de négocier avec, comme menace ultime, une loi très contraignante pour les deux géants américains.

Une loi que les éditeurs de presse européens réunis via différentes associations européennes rêvent d'instaurer sur leur continent. Ils demandent de rendre obligatoire le paiement de l'utilisation des contenus des éditeurs de presse par les GAFA et d'inclure des dispositions d'arbitrage, afin de garantir que des accords équitables soient négociés. Ces dispositions devraient, selon eux, prendre en compte le modèle établi par la loi australienne, qui permet à un organe d'arbitrage d'établir un prix équitable sur la base d'une évaluation des avantages que chaque partie retire de l'inclusion des contenus d'information sur les plateformes comme Facebook et Google.

Murdoch face à Google

L'exemple australien inspire déjà chez nous et aiguise les appétits. Microsoft, qui est en embuscade en Australie en cas de départ de Google, espère bien profiter de la situation. Le géant américain se range aux côtés des éditeurs de presse, défend le droit à une presse libre et communique à tout va sur le sujet depuis plusieurs jours.