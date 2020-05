Les offres de rachat de son pôle presse ne satisfont pas Nethys

Un conseil d’administration de la filiale d’Enodia (ex Publifin) s’est réuni mardi pour examiner les offres reçues le 16 avril dernier. Elles émanaient, rappelons-le, d’IPM (La Libre, La DH…) qui, avec des investisseurs wallons, avait déjà proposé l'automne dernier 10 millions pour contrôler 60% du groupe. Ainsi que de Rossel (Le Soir, Sudpresse, 50% de Mediafin, éditeur de L’Echo…), de Roularta (Le Vif/L’Express, Trends…) et du fonds d’investissement allemand Fidelium Partners. Le pôle presse de Nethys comprend Les Éditions de l’Avenir (le quotidien L’Avenir, son site web et le Journal des Enfants), L’Avenir Advertising (le toutes-boîtes Proximag) et L’Avenir Hebdo (les magazines Moustique et Télé Pocket).