Les salariés-actionnaires de Nice-Matin mettent Nethys au pied du mur

De fait, c’était sans compter les retombées de l’affaire Publifin (aujourd’hui Enodia), maison-mère de Nethys, qui l’ont poussée à se réorganiser. On le sait, le conseil d’administration d’Enodia a décidé de scinder les activités de Nethys en deux pôles. D’un côté, les activités d’intérêt public (distribution de gaz et d’électricité) et de l’autre, celles d’intérêt privé – les assurances, les télécoms (Voo), la presse (L’Avenir, Nice-Matin…), l’objectif étant de ne plus détenir de participations majoritaires dans ces secteurs opérant dans des segments concurrentiels.