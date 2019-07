Les salariés actionnaires de Nice-Matin refusent l'offre de reprise de Niel

Les salariés actionnaires de Nice-Matin ont refusé ce vendredi l'offre de reprise de Xavier Niel , le fondateur de Free (groupe Iliad), optant à 60% en assemblée générale pour celle du magnat franco-libanais Iskandar Safa, propriétaire de Valeurs Actuelles, contre 39% pour le copropriétaire du Monde. Ce vote est intervenu quelques heures à peine après l'annonce de Xavier Niel de sa prise de contrôle des 34% du capital détenus depuis 2016 par le groupe belge Nethys , via sa holding Avenir Développement (AD).

Le vote des salariés-actionnaires, propriétaires de 66% du capital de leur journal via une SCIC, une coopérative, entraîne de fait la dénonciation de leur part du pacte d'actionnaires liant AD à la SCIC, pacte en vertu duquel Xavier Niel pouvait théoriquement acheter les 66% du capital restant au 1er février 2020.

Profonde division

En réaction à ce vote, la rédaction du journal a décidé la non-parution du journal samedi, a annoncé Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe, à l'AFP. "Nous sommes face à deux vérités", a-t-il développé: "La vérité juridique et économique, qui fait que le pacte d'actionnaires donne un droit de préemption à Niel sur les 66% du capital détenus par la SCIC. Et la vérité de l'assemblée générale de la SCIC, qui entraîne la dénonciation de ce pacte d'actionnaires et pourrait nous entraîner dans une bataille judiciaire".