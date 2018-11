Malgré un marché pub en recul, la rentabilité de RTL Belgium s'améliore

Sur le troisième trimestre, incluant donc en partie les nouveautés de la rentrée, le recul des revenus est plus sensible , passant de 39 à 35 millions soit une baisse de 10%

En revanche, la rentabilité de RTL Belgium s’est améliorée avec un Ebitda en légère hausse, passant de 23 à 24 millions à l’issue des neuf premiers mois de 2017, soit une marge de 18,5% contre 17% un an plus tôt. C’est la conséquence du plan d’économies initié en 2017 et qui s’est notamment traduit par la suppression de 88 emplois.