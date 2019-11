"Math se fait des films", de banquier à youtubeur star

Ancien banquier chez BNPParibas Fortis, Mathieu Jonckheere est devenu une star belge sur YouTube avec plus de 1,2 million d’abonnés. Surfant sur sa notoriété, il est devenu un entrepreneur avisé.

On se bousculait l’autre soir dans les locaux du CSA. Le régulateur de l’audiovisuel avait organisé une rencontre entre youtubeurs – ces créateurs de contenus postés sur la plateforme vidéo de la filiale de Google. Objectif: mieux comprendre le fonctionnement, de ces (pas toujours) jeunes vidéastes – dont beaucoup en ont fait une profession –, les informer de leurs droits et devoirs alors que la matière est en voie de régulation par la nouvelle directive Service médias audiovisuels. Les questions n’ont pas manqué. Comment monétiser son audience? Quel statut social et fiscal adopter? Comment s’entourer?

C’est que le phénomène – qui ne date pourtant pas d’hier – explose. Les 30 chaînes YouTube les plus populaires en Fédération Wallonie-Bruxelles comptent aujourd’hui 21,6 millions d’abonnés, largement plus du double qu’il y a deux ans. D’après Google, on comptait en Belgique 59 chaînes ayant entre 100.000 et un million d’abonnés en 2015. Quatre ans plus tard, elles sont 206! Elles traitent de mode, de gaming, de science-fiction, de musique, d’humour, de cinéma, de sport, etc.

Math se fait - La Reine Des Neiges

Certains de ces youtubeurs, y compris en Belgique, sont devenus de véritables stars. Comme Mathieu Jonckheere, alias "Math se fait des films". Invité comme exemple d’entrepreneur du web par le CSA, le néotrentenaire a fait part de son expérience et prodigué quelques conseils.

Son parcours n’est pas banal. Diplômé en marketing et gestion de l’Ephec, Mathieu Jonckheere a d’abord travaillé un an à la Fnac comme vendeur, avant de voyager en Australie. À son retour, il est engagé dans une agence BNPParibas Fortis. Pendant deux ans et demi il sera conseiller commercial. Le début – classique – d’une carrière dans le secteur? Pas vraiment. Car parallèlement, il a lancé sa chaîne Youtube. "C’est venu via des amis, nous raconte-t-il. J’ai toujours été assez blagueur, je faisais des sketchs pour des anniversaires; j’ai été voir ce qui se faisait sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne d’un critique français de cinéma plutôt sérieux, ‘Le fossoyeur du film’. Le fait de ne voir que des critiques sérieuses m’a poussé à créer mon concept. Comme j’aime le cinéma je me suis mis à faire des vidéos parodiant les films. C’est parti comme ça et, en 2014, j’ai créé ma chaîne ‘Math se fait des films’."

Droit à la parodie

Si Mathieu Jonckheere aime le cinoche, il ne se prétend pas cinéphile pour autant: "Je me mets à la place de Mr et Mme tout-le-monde qui, lorsqu’ils regardent un film, peuvent détecter des choses bizarres ou ridicules, des erreurs de scénario, de mauvais acteurs,… J’ai voulu tourner tout cela en dérision, avec un faible pour les films d’horreur qui sont très premier degré!" Dans ses vidéos de 7 à 13 minutes, il détourne les images de films, les accommode à sa sauce tout en veillant à ne pas tomber dans la caricature bête et méchante: "Je m’approprie suffisamment le film que pour revendiquer mon droit à la parodie, même si c’est assez flou comme notion." Un canapé, une caméra, des placards d’accessoires, l’ancien banquier a aujourd’hui transformé son grenier en petit studio de tournage. "J’ai tout appris sur le tas", assure-t-il.

Par le bouche-à-oreille et la caisse de résonance des réseaux sociaux, la sauce a pris progressivement. "J’ai connu une croissance régulière de mon audience, j’en suis aujourd’hui à 1,230 million d’abonnés et 6 à 7 millions de vues par mois", relève-t-il avec une pointe de fierté, ce qui le place dans le Top 10 voire le Top 5 des youtubeurs belges. Seulement 10% de ses abonnés sont Belges, la majorité venant de France, le solde d’autres pays francophones. 45% ont entre 18 et 24 ans, de quoi attirer les marques qui peinent à toucher ce public jeune et volatil.

Estimant qu’il fallait 2 millions de vues par mois pour en vivre à l’époque, c’est en 2017 que Mathieu décida de franchir le pas. "Mon objectif était clair: tant que je ne pouvais pas en vivre, je restais à la banque, mais dès que les revenus générés par la chaîne atteindraient l’équivalent de mon salaire, je partais."

Youtubeur entrepreneur

Mathieu Jonckheere, a d’abord commencé comme indépendant, tirant l’essentiel de ses revenus des droits d’auteur versés par YouTube en fonction du nombre de vues de ses vidéos. Mais en avril 2018, il créait sa première société, Afterclap. "Je commençais à avoir des frais, c’était plus intéressant, d’autant que j’avais lancé une collection de produits dérivés de ma chaîne."

Aux droits d’auteur, il ajoute deux autres types de revenus. D’abord ceux générés par les clips publicitaires qui entourent ses vidéos. La plateforme lui reverse 51% des recettes. Ensuite, les placements de produits. La plupart des youtubeurs vedette sont aussi des influenceurs. Les marques les sollicitent pour qu’ils "parlent" de leurs produits sur leur chaîne. Mathieu Jonckheere a travaillé ainsi pour des sociétés de jeux sur smartphone, de protection de GSM, des majors du cinéma comme Warner, Universal, Sony. "Même si je tourne leurs films en dérision, cela reste bon enfant et bienveillant, cela leur fait une bonne pub. Je place le produit dans mes sketchs en précisant bien que c’est sponsorisé. Il en va de ma responsabilité vis-à-vis des abonnés."

Pour exploiter cette vaine commerciale, les youtubeurs font appel à ce qu’on appelle dans leur jargon des "MCN" (multi channels networks), des sociétés qui recrutent des créateurs de contenus pour leur proposer de démarcher des marques pour des placements de produits ou faire du réseautage en échange d’une commission sur leurs revenus. Sur le marché francophone, la plus grosse est Talent Web avec 800 chaînes YouTube, qui fait partie du groupe français Webedia. Mathieu Jonckheere a quant à lui fait le choix de travailler en solo et sélectionne ses partenaires: "Le problème de géants comme Talent Web c’est que si vous ne faites pas partie du top 15, ils ne s’occupent pas beaucoup de vous, ils ne vous connaissent pas artistiquement parlant."

De 150.000 à 400.000 euros

Que gagne un youtubeur belge vedette? Mathieu Jonckheere ne se défile pas mais donne des estimations larges. Selon lui, les plus connus peuvent gagner entre 150.000 et 400.000 euros par an. D’après les données de la BNB, sa société Afterclap affiche un résultat net de près de 110.000 euros en huit mois d’activité. Se basant sur sa notoriété, il vient d’ailleurs d’en créer une deuxième qui commercialisera en ligne une marque de vêtements streetwear, Relics, qu’il promotionnera via sa chaîne: "La mode me passionne, mais je suis très difficile je préfère donc créer mes vêtements moi-même avec l’appui d’une petite équipe et du Français Vestineo, qui fabrique les produits en France, au Portugal et en Turquie."