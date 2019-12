Maxime Lacour veut créer la plateforme VOD de référence des cinéphiles

Le fondateur d’UniversCiné Belgium et d’Uncut, le Netflix belge des films d’auteur, entend changer son fusil d’épaule pour 2020. Au programme, une nouvelle plateforme pour conquérir les yeux des cinéphiles européens.

Entre Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max ou Amazon Prime, il ne reste plus beaucoup d’espace aux autres acteurs du marché de la vidéo à la demande pour exister. Pourtant, certains, plus téméraires, résistent encore et toujours au tsunami de divertissement grand public télévisuel venu d’outre-Atlantique. Leur stratégie? Cibler la niche la plus exigeante qui soit, les cinéphiles.

Ce segment, c’est celui qu’a choisi d’attaquer Maxime Lacour. Diplômé de l’IAD et passionné de cinéma depuis l’enfance, ce Belge de 39 ans a créé UniversCiné Belgium, une plateforme de vidéo à la demande consacrée au cinéma indépendant, il y a maintenant 10 ans. "UniversCiné est une société qui rassemble des producteurs et distributeurs pour exploiter et distribuer leurs films en vidéo à la demande, tant en Belgique qu’à l’étranger. C’est une initiative belge au départ, qui s’est internationalisée pour être rejointe par d’autres partenaires européens et qui fait partie d’un réseau européen de plateformes associées", explique Maxime Lacour.

Récemment, Maxime Lacour s’est lancé dans la SVOD, c’est-à-dire la vidéo à la demande par abonnement – la formule Netflix –, en créant Uncut en septembre 2018.

Plus récemment, il s’est lancé dans la SVOD, c’est-à-dire la vidéo à la demande par abonnement – la formule Netflix –, en créant Uncut en septembre 2018. Ce produit dérivé d’UniversCiné est parvenu à réunir plus de 10.000 abonnés en Belgique francophone en un peu plus d’un an, grâce à un riche catalogue de films d’auteur belges et internationaux.

"Actuellement, nous avons deux plateformes. UniversCiné et Uncut. UniversCiné exploite plus de 5.000 films en Belgique francophone et Uncut exploite 1.150 films en SVOD, c’est-à-dire via une formule d’abonnement en vidéo à la demande", résume Maxime Lacour.

Une nouvelle plateforme "all-inclusive" en 2020

Après une année 2019 marquée par une levée de fonds de près de 1,3 million d’euros auprès de leurs actionnaires et de diverses sources de financements public et privé, Maxime Lacour et UniversCiné s’apprêtent à entamer 2020 les poches pleines, et les idées bien en place.

"Nous allons développer une nouvelle technologie qui rassemblera l’ensemble de notre offre TVOD, SVOD et en achats par téléchargements. 6.500 films seront exploités en Belgique francophone et plus de 4.000 en Flandre." Maxime Lacour

"Nous allons développer une nouvelle technologie qui rassemblera l’ensemble de notre offre TVOD (vidéo à la demande transactionnelle, en ‘pay-per-view’), SVOD (VOD par abonnement) et en achats par téléchargements. 6.500 films seront exploités en Belgique francophone et plus de 4.000 en Flandre. Cette nouvelle plateforme sera lancée l’an prochain. La date n’est pas encore déterminée", annonce Maxime Lacour. Fort de partenariats stratégiques, UniversCiné étendra cette offre à ses partenaires en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Lire aussi | Le belge UniversCiné s'apprête à concurrencer Netflix

Une fusion entre les plateformes Uncut et UniversCiné est donc au programme de l’an prochain. "Uncut va évoluer et le nom ‘Uncut’ est amené à disparaître au profit d’un nouveau qui sera le même dans l’ensemble des pays européens où l’offre sera disponible", précise le fondateur. "Les abonnés actuels pourront profiter de la nouvelle plateforme et poursuivre leur formule d’abonnement sur celle-ci", rassure-t-il.