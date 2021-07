Mediafin crée sa propre maison de production audio

L’Echo et De Tijd vont lancer un podcast quotidien destiné au monde des affaires et des entrepreneurs.

Le podcast est le média qui monte. Selon la société spécialisée HappyMood, trois millions de Belges écoutent au moins un podcast chaque mois. Il n’y a donc pas de raison que l’info économique n’y ait pas sa place. Voilà pourquoi Mediafin , éditeur de L’Echo et du Tijd, a décidé d’ investir dans sa propre maison de production audio . Un tout nouveau studio d’enregistrement sera installé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, au cœur des rédactions.

Les podcasts lancés précédemment par L’Echo et de Tijd ont rencontré un vif succès. Ils ont été téléchargés plus de 50.000 fois en à peine une semaine. Le "Tracker" de L'Echo, dédié à la nouvelle génération d'investisseurs, a été le deuxième podcast le plus écouté du côté francophone.