Mediapro produira les matchs du championnat belge

Ce contrat porte sur "une série de projets internationaux stratégiques". L’un des premiers est la Pro League. Concrètement, Mediapro sera responsable de la captation et de la production des matchs en direct du championnat belge pour le compte d’Eleven. Mediapro opérera à partir de la Belgique et engagera du personnel local. En outre, Mediapro assurera la vente des droits internationaux du football belge que la Pro League jugeait jusqu’alors insuffisamment valorisés.

On apprend aussi qu’ Eleven proposera au total trois chaînes dédiées au foot belge en plus de celles consacrées aux autres championnats de foot et aux autres sports dont il détient les droits. Une offre digitale est aussi prévue.

Un géant des droits sportifs

Mediapro est un acteur mondial de la production cinématographique et télévisuelle et un opérateur clé dans le domaine du sport, en tant que détenteur de droits et producteur. Détenue à 53% par le Chinois Orient Hontai Capital, Mediapro détient notamment les droits internationaux de la Liga espagnole et assure la captation des matchs de 16 compétitions différentes, dont la Liga. À partir de la saison prochaine, Mediapro produira également la couverture en direct de la Ligue 1 française, dont il a acheté l’essentiel des droits pour 800 millions par an.