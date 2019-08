Méga-fusion dans la presse locale américaine

Le groupe Gannett, n°1 de la presse aux Etats-Unis, et son principal concurrent, GateHouse, ont annoncé leur fusion. Un mariage de raison qui pourrait permettre des économies de 275 à 300 millions de dollars chaque année.

C’est via sa maison mère, New Media Investment Group, que GateHouse va faire l'acquisition de Gannett. L’acquisition va se réaliser sous la forme d’une transaction en actions et en espèces pour un montant d'environ 1,4 milliard de dollars (1,25 milliard d’euros).

"Nous pensons que cette transaction sera créatrice de valeur pour nos actionnaires, d'opportunités pour nos employés et d'un futur plus solide pour le journalisme." Michael Reed PDG du groupe New Media Investment

L'alliance de Gannett, qui possède notamment le quotidien USA Today, et de GateHouse donnera naissance à un colosse de la presse locale, fort de 263 titres de presse quotidienne et 145 millions de lecteurs. "Nous pensons que cette transaction sera créatrice de valeur pour nos actionnaires, d'opportunités pour nos employés et d'un futur plus solide pour le journalisme", a affirmé Michael Reed, le Pdg du groupe New Media Investment.

Selon les termes de l'accord, le groupe New Media apportera 12,06 dollar (actions et espèces) par action Gannett et les actionnaires de New Media détiendront une courte majorité des parts de la nouvelle entité, environ 50,5%.

Le secteur de la presse papier traditionnelle est en plein doute, consommateurs, investisseurs et annonceurs la délaissant pour se tourner de plus en plus vers des contenus numériques en ligne.

John Jeffry Louis, président de Gannett, a estimé, pour sa part, que cette union des deux poids lourds pourrait doper "la santé financière" de la future entité "pour maintenir sa croissance dans un avenir numérique". Dans un communiqué commun, les deux sociétés ont indiqué que l'accord pourrait permettre des économies de 275 à 300 millions de dollars chaque année pour la nouvelle entité.