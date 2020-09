Meredith Kopit Levien, la prime à la jeunesse du New York Times...

Meredith Kopit Levien succède ce mardi à Mark Thompson au poste de PDG du New York Times. A 49 ans, elle est la plus jeune patronne du prestigieux quotidien.

Le choix de Meredith Kopit Levien a rallié tous les suffrages au sein du conseil d'administration. "Meredith a une compréhension très approfondie du modèle d'affaires du Times et une passion pour sa mission journalistique", soulignait en juillet Arthur Ochs Sulzberger, directeur de la publication du New York Times.

Meredith Kopit Levien devient ainsi la plus jeune PDG du New York Times. Ce sera aussi la deuxième femme à occuper cette fonction, après Janet Robinson, qui a assumé cette fonction durant sept ans avant d'être limogée en 2011 à la suite des mauvaises performances financières du journal new-yorkais.

Regain de santé

Nommée directrice opérationnelle (COO) du journal en 2017, Meredith Kopit Levien a largement contribué au virage du New York Times vers le numérique et au développement du modèle payant en ligne. "Elle a amélioré tout ce qu'elle a touché dans le groupe", résume Arthur Ochs Sulzberger.

La carte de la souscription jouée par Meredith Kopit Levien s'avère un maître atout. En avril dernier, le New York Times comptait plus de 6 millions d'abonnés. Une étape de plus sur son objectif d'atteindre 10 millions d'abonnés d'ici 2025. Selon Meredith Kopit Levien, le réservoir de lecteurs non encore abonnés au Times atteindrait même 100 millions de personnes.