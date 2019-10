Motion de méfiance et préavis de grève à la RTBF

"Cette transformation reposait sur un contrat, indique cette missive au picrate. Les journalistes acceptaient de fonctionner de manière plus transversale et plus flexible pour proposer une information en 360 et déclinée en fonction de nos différents publics. La direction leur promettait que ce nouveau fonctionnement permettrait davantage d’infos 'Made in RTBF', davantage d’investigation, le développement de l’expertise avec des moyens humains et financiers constants. Un an plus tard, nous estimons avoir rempli notre part du contrat, mais constatons que les promesses de la transformation ne sont pas tenues."