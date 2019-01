Mountainview intègre Clicktrust et se renforce dans l'e-marketing

L’agence bruxelloise Mountainview (du nom du siège de Google) poursuit son développement dans le marketing digital. Elle vient d’acquérir un pure player du secteur, la société Clicktrust, fondée en 2013 et spécialisée dans la mise en place, l’analyse et l’optimisation des campagnes sur les grandes plateformes (Google, Facebook...).

Au travers de ces différentes opérations, Mountainview se positionne ainsi comme un "expert digital": "Nous nous concentrons sur la réflexion en amont et la définition de la stratégie digitale la plus appropriée, mais nous ne produisons rien nous-mêmes. Pour la partie ‘exécution’, nous avons sélectionné des partenaires externes expérimentés, qui travaillent de manière privilégiée avec nous", indique Cédric Cauderlier, senior digital strategist chez Mountainview. Ensemble, Mountainview, MV Studio et Clicktrust pèsent environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient près d’une trentaine de personnes.