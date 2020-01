Netflix augmente ses tarifs belges

→ L'abonnement "standard" passera donc de 10,99 à 11,99 euros par mois. Ce prix comprend la haute définition (HD) et la possibilité de visionner Netflix en simultané sur deux écrans. → La formule "premium" passera, elle, de 13,99 euros à 15,99 euros par mois. Avec ce service, certains programmes peuvent être visionnés en ultra haute définition (UHD) et le compte peut être partagé avec quatre spectateurs en même temps. → La version "basic" reste à 7,99 euros. Elle permet l'accès à Netflix à un utilisateur à la fois et seulement en définition standard (SD). Ce tarif n'a pas évolué depuis l'arrivée de Netflix en Belgique, en 2014.

La Belgique s'adapte

Les formules "standard" et "premium" de Netflix vont passer respectivement à 11,99 et 15,99 euros par mois.

Netflix justifie ce changement par les "investissements substantiels dans de nouvelles séries et de nouveaux films, ainsi que dans l'amélioration des produits. Nous prévoyons beaucoup de productions en Belgique". La première série originale Netflix belge "Into the night" et la deuxième saison de "Undercover", avec Tom Waes, ont ainsi été produites.