Netflix en a assez de payer "la taxe Apple"

patriot act

Épisode censuré en arabie saoudite

Si la relation entre Apple et Netflix a pris un sérieux coup de froid, celle entre la plateforme de streaming et l’Arabie Saoudite est carrément devenue glaciale. Depuis une semaine, Netflix a décidé d’y censurer un épisode de sa série à succès "Patriot Act". Dans ce show hebdomadaire, l’humoriste Hasan Minhaj commente l’actualité. Dans l’intervention concernée par la censure, l’humoriste s’en prend à l’Arabie Saoudite, en revenant notamment sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, lui-même fort critique contre le Royaume saoudien. Dans son intervention, l’humoriste américain explique notamment qu’il faudrait "réévaluer la relation avec l’Arabie Saoudite" et que "la seule chose modernisée par le prince héritier est la dictature saoudienne". L’épisode datant d’octobre est toujours disponible ailleurs dans le monde. Netflix explique n’avoir pas eu d’autre choix que de retirer l’épisode, la demande ayant été formulée via une requête d’une commission nationale saoudienne. Une réponse vivement critiquée, notamment du côté du Washington Post pour qui travaillait le journaliste tué. L’éditorialiste du journal américain parle sur Twitter d’une "position scandaleuse".