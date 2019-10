Netflix repart de l'avant avec 158 millions d'abonnés

Netflix a gagné un peu plus d'abonnés que prévu au troisième trimestre et ne craint pas la concurrence.

Le géant de la vidéo en ligne Netflix a dépassé les 158 millions d'abonnés dans le monde et engrangé plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2019 - stimulé par le lancement de nouvelles saisons de "Stranger Things" et de "13 Reasons Why", des résultats salués en Bourse à leur publication ce mercredi. Le titre du groupe s'appréciait de 10,25% lors des échanges électroniques après la clôture de Nasdaq (New York), alors qu'au deuxième trimestre il avait été sanctionné pour avoir attiré moins de nouveaux abonnés que prévu.