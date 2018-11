Netflix veut produire plus de séries européennes pour l'international

Vu les succès planétaires de la série espagnole "La Casa de papel" ou de l'allemande "Dark", Netflix s'est fixé un nouvel objectif pour accroître son emprise sur le marché du streaming mondial: produire plus de séries en Europe pour l'international.

Après les succès de la série espagnole "La Casa de papel" ou de l'allemande "Dark", Netflix entend produire plus de séries en Europe pour son public mondial, dans des langues autres que l'anglais.

"Nous avons vu avec les séries que nous avons réalisées en Europe que nous étions capables de leur trouver des audiences gigantesques, mondiales, composées très largement de publics situés hors du pays d'origine", explique Greg Peters, directeur de l'Innovation produit chez Netflix. " Pour 'Dark', par exemple, 90% des visionnages ont eu lieu hors d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Vous connaissez d'autres séries allemandes qui ont réussi à toucher autant de spectateurs hors de ces pays?"

Deux nouveaux projets de séries

Selon Greg Peters, sur les trois dernières années, dans l'Union européenne, 90% des contenus originaux, diffusés à des heures de grande écoute, n'étaient montrés que "dans deux pays européens, ou moins. C'est très limité". "Il y a toutes ces histoires qui existent et qui ne seraient pas racontées si elles étaient juste produites par les télévisions traditionnelles."

France Télévisions ne souhaite ainsi plus vendre ses séries à Netflix. Avec les chaînes TF1 et M6, elle doit lancer Salto, une plateforme commune, en 2019. Certains critiques ont cependant souligné que pour rivaliser avec le producteur et distributeur américain, il faudrait un projet mené à l'échelle européenne.