Nethys a cédé ses parts dans La Provence et Nice-Matin à Xavier Niel

Nethys possédait 34% du capital du quotidien de presse écrite Nice-Matin et 11% de celui de La Provence. Ce matin, La Meuse révèle la cession de la totalité des parts de la filiale d'Enodia (ex-Publifin) à l'homme d'affaires français et co-propriétaire du groupe Le Monde, Xavier Niel.

Fin de l'aventure française pour le groupe liégeois Nethys. La Meuse révèle ce vendredi matin, citant une source proche du dossier, que la reprise des 34% du capital du quotidien français Nice-Matin et des 11% du journal La Provence/Corse-Matin, possédés jusqu'ici par la filiale d'Enodia (ex-Publifin), serait effective. Comme pressenti, c'est l'homme d'affaires français et co-propriétaire d'Iliad (Free) et du groupe Le Monde (Le Monde, Télérama, Courrier International), Xavier Niel, qui rachèterait, au prix plein, les places de Nethys dans l'actionnariat des deux journaux du Sud de la France.