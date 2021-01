Nethys a officiellement signé la vente des Éditions de l'Avenir au groupe IPM

"Après les vicissitudes de l’intercommunale propriétaire de L’Avenir, la classe politique avait estimé plus prudent d’y intégrer un garde-fou garant de l’ADN du média."

Dans un communiqué, la coopérative regrette cependant que, malgré plusieurs mois de négociations, un terrain d’entente n’ait pas encore pu être trouvé à ce jour avec IPM pour formaliser l’entrée de Notre avenir dans le capital de la nouvelle société, EDA Presse, qui reprend les activités des Éditions de l’Avenir. "Et ce, malgré les conditions imposées par le vendeur où la coopérative regroupant des membres du personnel, des lecteurs et des sympathisants doit faire partie intégrante de ce nouveau projet. Après les vicissitudes de l’intercommunale propriétaire de L’Avenir, la classe politique avait estimé plus prudent d’y intégrer un garde-fou garant de l’ADN du média", rappelle Notre Avenir.