Nethys a proposé le dossier des Editions de l'Avenir à LN24

A priori, la proposition peut paraître étonnante alors qu’à l’époque, LN24 n’avait même pas encore débuté ses activités, et que la presse écrite ne fait pas partie de son périmètre d’activités. Mais derrière cette proposition se cachait un double but. D’une part: "rassurer" la rédaction de L’Avenir échaudée par les événements de ces derniers mois (plan social, management, revente….) avec des personnalités reconnues dans le monde de la presse, à savoir Joan Condijts et Martin Buxant, cofondateurs de LN24 et respectivement ex-rédacteur en chef et ex-journaliste politique à L’Echo. De l’autre, faire bénéficier le titre de l‘appui des actionnaires aux reins solides de LN24, comme Belfius ou Besix.