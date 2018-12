Nethys chercherait à céder Nice-Matin

Nethys a manifesté son intention de céder sa participation dans le quotidien d'information régional français Nice-Matin, rapportent Les Echos samedi soir citant une note envoyée aux salariés par le PDG de Nice-Matin, Jean-Marc Pastorino. "Les représentants du groupe Nethys ont déclaré être prêts à céder leur participation dès lors qu'ils recevraient une offre acceptable", a confirmé le PDG dans sa communication à l'issue d'un conseil d'administration vendredi. Nethys avait pour engagement de devenir actionnaire majoritaire du quotidien français au plus tard le 31 décembre 2018 en augmentant sa participation de 34 % à 51 % via une nouvelle augmentation de capital d'environ 1,6 million d'euros. Nethys pourrait présenter un plan de cession des parts qu'il détient et le nom du repreneur proposé, qui devra être validé par les salariés du journal, lors d'une assemblée générale le 28 janvier 2019.