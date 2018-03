Nethys et Tapie enterrent la hache de guerre à propos de La Provence

Nethys et Bernard Tapie ont décidé de geler l’application du pacte d’actionnaires pendant un an. Le groupe wallon ne montera donc pas à 34% dans le capital de La Provence. Ils divergent sur la valorisation.

Nethys et Bernard Tapie jouent la carte de l’apaisement à La Provence. Selon nos informations, les deux partenaires ont décidé de geler l’application du pacte d’actionnaires pendant un an, le temps d’accorder calmement leurs violons. Normalement, le pacte prévoit que Nethys, via sa filiale l’Avenir Développement (AD), augmente sa participation de 11% à 34% dans le quotidien français. À défaut, Bernard Tapie devrait racheter sa participation. Le problème est que les deux actionnaires ne s’accordent pas sur la valorisation de la montée en puissance de Nethys.

34% Actuellement, Nethys détient 11% du quotidien français La Provence aux côtés de Bernard Tapie. Le pacte d’actionnaires prévoit qu’il monte à 34%.

Le pacte prévoit une alternative en cas de désaccord entre Nethys et le groupe de Bernard Tapie: la désignation d’un expert par le tribunal de commerce. Et même ici, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le premier expert désigné, Didier Cardon, a été récusé par Bernard Tapie, alors qu’il n’avait rien dit, dans un premier temps, lors de sa désignation. Fin de l’année dernière, le tribunal met en selle un nouvel expert en la personne de Marie-Louise Liger, expert-comptable à Nancy. Un autre grand format des chiffres. Elle est notamment expert auprès de différentes juridictions à Nancy et agréée par la cour de cassation.

Fin de la mission d’expert

L’accord intervenu entre Nethys et Bernard Tapie reportant d’un an l’application du pacte d’actionnaires met fin à la mission de l’expert Liger Décision de bon sens, disent des observateurs, mais elle ne fait que reporter le problème et dans un an, se posera toujours la question de la valorisation.

Nethys a valorisé La Provence à 10 millions d’euros. De son côté, le groupe français annonce une estimation de 54 millions d’euros. La vérité est entre les deux. Certaines sources proches du dossier avancent plutôt une valorisation d’une trentaine de millions d’euros.

La polémique qui secoue Nethys et sa maison mère Publifin depuis des mois pourrait rebattre les cartes dans les participations du groupe wallon en France. Ce développement outre-Quiévrain, qui s’inscrit dans une stratégie de diversification à long terme, est aujourd’hui remis en cause par des responsables politiques sans se baser sur des analyses économiques.