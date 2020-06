Nethys: les comptes de Pol Heyse restent saisis

Ce montant correspond aux indemnités de rétention accordées par le comité de nomination et de rémunération de Nethys lors de deux décisions prises en mai 2018 et mai 2019. Ces indemnités visaient à atténuer les effets du plafonnement des salaires voulu par le décret gouvernance wallon. Au cœur d'une polémique, ces indemnités ont été l'objet des saisies effectuées en décembre dernier sur les comptes de Stéphane Moreau, de Pol Heyse et de Bénédicte Bayer. Soit plus de 11 millions d’euros au total.