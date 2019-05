Nethys prépare son retour sur la bande FM

C’est pour l’obtention des deux réseaux multivilles (couvrant les principales villes et les grands axes routiers) que la bagarre est la plus rude avec sept candidats connus: Fun et DH Radio (actuellement détentrices des deux réseaux), Mint (RTL), la future radio "oldies" du NGroup (Nostalgie, NRJ), Chérie FM, LN24 et le réseau des télés locales.