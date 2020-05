Neuf campagnes de pub sur dix ont été reportées

Près de 90% d’entre elles ont reporté une ou plusieurs campagnes en raison du Covid-19. Motifs : magasins fermés, message non adapté à la crise, etc. L’étude ne l’indique pas spécifiquement mais des coupes budgétaires sont aussi à l’origine de ces reports. Néanmoins 85% des marques ont indiqué plancher sur de nouvelles campagnes mettant surtout l’accent sur la sensibilisation et l’information du consommateur.

Conséquence : les budgets sont nettement revus à la baisse. 30 % des annonceurs ont vu leur budget médias considérablement réduit et 28 % évoquent une baisse "raisonnable". Plus d’un marketer sur six indique que son budget a diminué. D’après les chiffres de l’institut Nielsen cités par l’étude, la pression publicitaire en télévision a ainsi reculé de près de 35% en TV, de 51% en radio et de 36% dans les journaux entre le 9 mars et le 11 avril par rapport à la même période l’an dernier.