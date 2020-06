Niel et Pigasse s'emparent de Lagardère Studios dans leur quête de grandeur

Aujourd'hui, le trio réitère . En effet, ce lundi, le magnat des télécoms Xavier Niel (Iliad), le banquier d'affaires Matthieu Pigasse (ex-patron de Lazard en France) et le producteur Pierre-Antoine Capton ont décidé de frapper un grand coup en annonçant le rachat de Lagardère Studios , filiale audiovisuelle du groupe français qu'Arnaud Lagardère cherchait à vendre depuis un moment, présente dans 4 pays (France, Finlande, Espagne et Pays-Bas) et dotée d'un riche catalogue allant de "Joséphine Ange Gardien", sur TF1, au documentaire "Grégory", sorti sur Netflix. Pour y parvenir, ils mettent sur la table jusqu'à 100 millions d'euros , a-t-on appris.

Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, les trois hommes ont aussi dévoilé leur intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur la société Mediawan qu'ils ont fondée en 2015 et dont ils ne détenaient à ce stade que 20% des parts. Ils seront soutenus par la mutuelle MACSF et le puissant fonds d'investissement américain KKR dans cet effort qui s'annonce d'ores et déjà conséquent quand on sait qu'offre est faite à 12 euros par action, soit une prime de 42% par rapport au cours de clôture de vendredi, ce qui valorise l'entreprise – qui devrait s'appeler demain "Mediawan Alliance" – à quelque 400 millions d'euros.