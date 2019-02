Nike sort un nouveau spot engagé

L’équipementier Nike a profité de la présence aux Oscars de la star du tennis Serena Williams , venue introduire le film "A star is born", pour présenter son nouveau spot qui n’a rien d’une publicité classique . Plutôt que de dévoiler ses nouveaux produits, Nike opte plutôt pour la construction d’une image autour de sa marque avec un message fort. Égérie de l’équipementier, Serena Williams y prête sa voix dans une vidéo d’une minute trente. Comme l’année dernière avec le footballeur américain Colin Kaepernick , l’annonce prend une nouvelle fois un côté engagé. Après le soutien au footballeur militant contre violences policières envers les noirs, Nike prend cette fois position pour la cause féminine .

Constat sans détour

Le constat posé par la championne de tennis dans l’annonce est sans détour. La capsule dénonce avec vigueur l’image de la femme dans le sport d’élite. "Si l’on dévoile nos émotions, on nous considère comme trop dramatiques, si on veut affronter les hommes nous sommes folles. Si on rêve d’obtenir l’égalité, nous sommes en plein délire. Quand nous nous battons pour quelque chose, nous sommes dérangées, quand nous sommes trop fortes, quelque chose cloche, et quand on s’énerve nous sommes hystériques", énumère sur un ton lourd Serena Williams. Le spot illustre le tout avec une succession d’images célèbres et représentatives, comme les consignes musclées de Becky Hammon, coach adjointe en NBA, la victoire de l’athlète Caster Semenya, soupçonnée d’être un homme ou encore les contestations de plusieurs autres sportives.