Nos marques belges sont aussi touchées par le Covid-19

Comme chaque année, Brand Finance Global établit son classement des marques les plus valorisées. En Belgique, pas de changement en un an: KBC reste au top. Mais ces valorisations risquent d'être amputées sous l'effet de la pandémie du coronavirus.

Pour la cinquième année consécutive, KBC trône en tête du classement des marques les plus valorisées de Belgique . BDO, AB InBev, Proximus et Stella Artois complètent sans changement le top 5 établi par Belgian Brands.

En tête, mais moins valorisée

Néanmoins, nos marques n'échappent pas à l'impact de la pandémie du Covid-19. La valeur de la marque des 500 plus grandes entreprises mondiales (cumulée), classées dans le Brand Finance Global 500 2020 , pourrait se réduire de 936 milliards d'euros . Par marque, la perte de valeur pourrait se chiffrer entre 10 et 20%. Pour le top 10 des marques belges, il est question d'une valeur réduite de 15%, soit de quelque 3 milliards d'euros en moins depuis janvier 2020.

Pourtant, KBC avait vu l'an dernier sa marque se valoriser de 2% malgré une attention médiatique forte liée aux changements régulatoires et aux annonces de suppressions d'emplois. Seule la banque Belfius peut se targuer d'une évolution similaire dans le secteur financier. "Les banques belges, comme d'autres banques à travers le monde, ont souffert d'une économie mondiale et d'un paysage politique fragilisés."

Telenet, la plus solide

BDO a lui noté une croissance fulgurante de la valeur de sa marque (+30%). Le spécialiste de la consultance et de la comptabilité a bénéficié d'une croissance organique de son activité et d'une solide performance du marché des fusions et acquisitions.