Nostalgie devient la radio préférée des francophones

Nostalgie est en tête des parts de marché des radios francophones entre les mois de mars et juin de cette année. Vivacité reste stable, alors que Contact et Bel RTL s'affaiblissent.

Grande première

Avec une part d'audience de 14,5%, Vivacité se place donc en deuxième position, suivie notamment par Radio Contact (13,7%), Bel RTL (13,2%) et Classic 21 (10,6%), laquelle "atteint des niveaux historiques en écoute quotidienne avec 389.681 auditeurs et en écoute hebdomadaire avec 700.788 auditeurs", se réjouit la RTBF dans un communiqué.

Déception

En revanche, La Première (5,4% de PDM) et Musiq'3 (1,3%) accusent une baisse brutale de leur nombre d'auditeurs quotidiens et hebdomadaires. Suivant la nouvelle méthodologie du CIM adoptée en début d'année, Musiq'3 rassemble 58.089 auditeurs quotidiens et 136.227 hebdomadaires, soit une perte respectivement de 39% et de 28% par rapport à la moyenne de 2017.