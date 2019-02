Nostalgie, radio francophone la plus écoutée en 2018

Quelques changements dans le classement des radios francophones les plus écoutées. Selon la nouvelle vague de l’ étude radio du CIM qui porte sur les quatre derniers mois de 2018 (incluant donc les grilles de rentrée), Nostalgie reste leader avec 15,2% de parts de marché et attire chaque jour 542.000 auditeurs (quelques milliers de moins par rapport à la précédente vague). "Pour la première fois dans son histoire, au cumul des cinq vagues du CIM, sur toute l'année 2018 avec une part de marché de 14,5%, Nostalgie est le n°1 en Belgique francophone", se félicite la station.

Contact saute Bel RTL

Au sein de la station généraliste de RTL Belgium, on se réjouit au contraire de ces résultats. Bel RTL a en effet gagné plus de 20.000 auditeurs par rapport à la vague précédente; et 53.000 par rapport à la période correspondante en 2017 dont la quasi-totalité ont entre 18 et 54 ans. "Cet afflux d’auditeurs actifs se traduit par un rajeunissement de 2 ans de l’audience moyenne de Bel RTL et par une diminution de 7 minutes de la durée d’écoute moyenne de la station, dit-on chez RTL Belgium; les personnes actives écoutent la radio sur des périodes moins longues comparativement à leurs aînés." Ce qui explique le recul de la part de marché.