Nostalgie reste la première radio francophone

La Première reste 6ᵉ, mais voit sa part de marché passer de 7,3% à 8%, affichant plus de 346.000 auditeurs. Plus loin, on retrouve NRJ (4,80%), Pure/Tipik (RTBF, 4,%), Fun Radio (2,4%), Musiq3 (RTBF, 1,9%) et DH Radio (1,7%). Signe des temps, les radios qui proposent le plus de contenus d'informations (Bel RTL et La Première et DH radio) sont en croissance.