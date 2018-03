"Nous avons fait des erreurs" reconnaît Mark Zuckerberg

"Nous avons fait des erreurs et nous devons faire mieux". Voilà en substance le message que le patron de Facebook Mark Zuckerberg a tenu à faire passer via sa page Facebook ce mercredi soir.

"Je suis responsable de ce qui se passe sur notre plate-forme. Je suis sérieux au sujet de faire ce qu'il faut pour protéger notre communauté. Bien que ce problème spécifique impliquant Cambridge Analytica ne devrait plus se produire avec de nouvelles applications aujourd'hui, cela ne change rien à ce qui s'est passé par le passé. Nous tirerons des leçons de cette expérience pour sécuriser davantage notre plateforme et rendre notre communauté plus sûre pour tous. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui continuent de croire en notre mission et de travailler à bâtir cette communauté ensemble. Je sais qu'il faut plus de temps pour régler tous ces problèmes que nous le souhaiterions, mais je vous promets que nous allons nous en occuper et bâtir un meilleur service à long terme", a notamment écrit le patron de Facebook Mark Zuckerberg sur sa page Facebook.