On ne rigole pas avec les héros chinois, sous peine d'amendes

La Chine a sanctionné plusieurs sites internet ayant publié des parodies "d’œuvres classiques et de héros" célébrés par l’histoire officielle du Parti communiste, lequel est constamment préoccupé par toute remise en cause de sa légitimité.

Deux grandes plateformes chinoises de vidéos en ligne, iQiyi et Sina, ont dû s’acquitter d’amendes pour avoir "dénaturé et tourné en ridicule" des œuvres, a indiqué le ministère chinois de la Culture. La nature des vidéos incriminées et le montant des pénalités infligées n’ont pas été précisés.