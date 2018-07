Pas de record d'audience battu à la Coupe du monde

Si le foot reste un aspirateur à audiences, aucun match n’a battu les records du Mondial 2014 et de l’Euro 2016. La faute aux grands écrans?

Aucun match n’a battu l’audience de Belgique-Etats-Unis au Mondial 2014 (1.655 million de téléspectateurs francophones) et de Belgique-Italie à l’Euro 2016 (1,691 million).

Le match le plus vu a été la demi-finale Belgique-France avec 1,646 million de téléspectateurs . La "petite finale" face à l’Angleterre a attiré 1,066 million de francophones. C’est la plus mauvaise audience des Diables durant le tournoi. Son enjeu étant honorifique, elle a déclenché il est vrai moins de passion.

La demi-finale des Diables a été le match le plus regardé de la Coupe du monde 2018.

Ecrans géants

A défaut d’audience record, le foot s’avère néanmoins une fois de plus le meilleur produit d’appel pour les chaînes . Et une arme anti zapping absolue – personne n’imagine regarder un match en différé. Mais le ballon rond étant un phénomène collectif, des centaines de milliers de supporters ont regardé les matchs sur écrans géants dans des lieux publics, soit une audience qui n’est pas mesurée.

Détentrice des droits, la RTBF dit avoir enregistré entre 200 et 300 demandes de communes et d'organisateurs privés pour diffuser les matchs. Or, une étude de la VRT a montré qu’il fallait ajouter 30% de spectateurs à l’audience officiellement contrôlée par le CIM. La RTBF confirme, sans surprise, cette estimation.